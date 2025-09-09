SANITÀ: LIBRANDI, ‘DA DE LUCA SOLO ARROGANZA, SANITÀ CAMPANA NELLO SFASCIO’

“Le parole del presidente De Luca sono inaccettabili. Una madre ha avuto il coraggio di chiedere spiegazioni e umanità per la morte della figlia e ha trovato invece un muro di arroganza”. Lo afferma il vice segretario regionale di Forza Italia in Campania, Gianfranco Librandi, commentando lo scontro verbale tra De Luca e la madre di Cristina Pagliarulo, deceduta lo scorso marzo al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno – vicenda su cui è in corso un’inchiesta della magistratura – durante la cerimonia di insediamento della nuova direzione strategica dell’azienda ospedaliera-universitaria salernitana.

“Non è solo il dolore di una madre, – prosegue – ma quello di tutti i cittadini campani che da anni subiscono lo sfascio della sanità regionale costruita da De Luca: pronto soccorso al collasso, liste d’attesa infinite, carenza di personale, mancanza di trasparenza. Forza Italia ha messo la sanità al primo posto del suo programma per la Campania, con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa, rafforzare gli ospedali, investire sul personale e riportare umanità nei reparti. È così che si governa, dando risposte concrete, non con gli insulti a chi soffre”, conclude Librandi.

Share on: WhatsApp