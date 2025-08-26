FRANCO PICARONE (PD): “EVENTO BANDISTICO SANT’ARSENIO SOSTENUTO DA REGIONE CAMPANIA”

Una serata di musica, emozione e profondo senso civico ha incantato il pubblico numeroso che domenica sera ha riempito Piazza Padri Domenicani a Sant’Arsenio, in occasione del primo concerto ufficiale della Filarmonica Nazionale delle Misericordie d’Italia “San Sebastiano Martire”, diretta dal Maestro Sinfone Gambaro e sotto la direzione artistica di Pompeo Mario Perretta.
Lo scrive il Consigliere Regionale del Partito Democratico Franco Picarone.
L’evento, fortemente sostenuto dalla Regione Campania e dai Comuni del territorio, ha rappresentato un importante momento culturale e istituzionale, dedicato al patrono della #PoliziaLocale, San Sebastiano, e ha visto al centro l’impegno quotidiano degli agenti che operano con dedizione nelle nostre #comunità.
Durante la serata si è svolta anche la cerimonia di consegna delle onorificenze “San Sebastiano”, destinate agli operatori della Polizia Locale distintisi per coraggio, professionalità e spirito di servizio.