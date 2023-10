FRATELLI D’ITALIA. AL VIA LA STAGIONE DEI CONGRESSI: IN CAMPANIA AL VOTO LE 5 PROVINCE

Fratelli d’Italia, chiusa la fase del tesseramento, con numero davvero importanti in tutta la Regione Campania, si prepara adesso alla celebrazione dei congressi per l’elezione dei nuovi dirigenti su tutti i territori. Ed in Campania al voto andranno le 5 Province, piu’ la sede di Napoli Città Metropolitana, con una fase elettorale che coinvolgerà, di fatto, tutta la attuale classe parlamentare del partito di Giorgia Meloni.

Napoli Provincia, Napoli città Metropolitana, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento: tutte al voto, entro la fine dell’anno 2023, per l’elezione dei nuovi Coordinatori Provinciali che avranno il delicato compito di guidare il partito prima all’appuntamento con le Europee, le Amministrative dove previste, infine le Provinciali che si terranno, con ogni probabilità, entro la fine del 2024.

Un arduo compito, quello che attende i futuri coordinatori provinciali di Fratelli d’Italia, con una serie di appuntamenti elettorali che metteranno alla prova non solo la tenuta del partito ma anche la capacità della nuova classe dirigente.