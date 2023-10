IL LIBRO DI VINCENZO DE LUCA CHE FA GIA’ DISCUTERE: “NONOSTANTE IL PD”

E’ già disponibile on line, al prezzo di 18,90 euro, il libro scritto dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca con un titolo quanto meno eloquente: “Nonostante il Pd”.

«Al Pd parlo con il linguaggio mio,” si legge nella presentazione del libro” non con le parole figlie del parassitismo, delle cooptazioni, e delle miserie personali, non essendo io debitore di nulla a nessuno; anzi, avendo fatto quello che ho fatto, non grazie al partito (quale che ne fosse il nome), ma nonostante il partito, da sempre.» Vincenzo De Luca è presidente della Regione Campania dal 2015. È stato il sindaco più amato d’Italia. Il piglio decisionista, la battuta sempre pronta, la determinazione appassionata lo hanno reso uno dei politici più noti, apprezzati e mediatici di questi anni. In questo libro sincero e ricco di riflessioni (e di passioni tristi, come le chiama lui) troviamo il politico raffinato che passa in rassegna vizi e virtù del Belpaese, soprattutto del suo amato Sud, con un’operazione”

Un semplice libro o, invece, l’inizio di una nuova battaglia politica ? L’impressione è che De Luca abbia fiutato l’enorme difficoltà della nuova classe dirigente del Partito Democratico e, non a caso, ha già annunciato di voler girare le principali piazze d’Italia per la presentazione del libro che, qualcuno, ha già definito l’inizio della campagna elettorale per la segreteria nazionale del Pd.