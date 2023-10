SEVERINO NAPPI (LEGA): “DE LUCA, BASTA BALLE. IL CONCORSONE NON E’ PIANO PER IL LAVORO”

“Fra le tante balle sparate anche oggi dal presidente della Campania, non poteva mancare quella sul lavoro, un settore in cui la nostra regione fa registrare dati in forte controtendenza rispetto al resto d’Italia. Vogliamo ricordare a De Luca che a fronte di un tasso medio nazionale di disoccupazione al 7,8%, qui da noi si arriva a superare anche il 30%. La smetta di prendere in giro i campani e soprattutto i giovani: una cosa sono i ‘concorsoni’, un’altra è il piano per il lavoro, che in Campania, come denuncio da più di otto anni, non esiste, e né De Luca, ‘sordo’ e indifferente a ogni sollecitazione, ha intenzione di realizzare”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

