FRATELLI D’ITALIA IN CAMPANIA: SFONDATO IL MURO DELLE 20.000 TESSERE

In attesa di conoscere i dati definitivi, che comprendono anche il tesseramento on line, dalla Campania arriva una risposta importante per Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni, per l’anno 2023, ha sfondato il tetto delle 20.000 tessere, su tutto il territorio regionale della Campania. Un dato record, dopo il primo anno di Governo guidato da Giorgia Meloni, che testimonia il forte radicamento del partito sul territorio dell’intera Regione, che si appresta, nei prossimi mesi, ad affrontare non solo le elezioni Europee ma anche numerosi test locali per le Comunali, a cominciare dal Comune capoluogo di Avellino. Intanto per i vertici regionali di Fratelli d’Italia il dato ottenuto nella campagna di tesseramento 2023 lascia ben presagire per il futuro e per le prossime sfide elettorali.

Share on: WhatsApp