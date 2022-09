FRATELLI D’ITALIA NEL CUORE DEL CILENTO CON CIRIELLI, MAIURI, CARPENTIERI E FORTUNATO

La campagna elettorale di Fratelli d’Italia arriva anche nel cuore del Cilento: ieri sera, a Santa Marina, un evento organizzato dal Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato alla presenza di Edmondo Cirielli, Luisa Maiuri e Nunzio Carpentieri. Un incontro con gli elettori delle comunità che si trovano nell’estremo Sud della Provincia di Salerno che, oggi, proprio grazie ad importante risultato elettorale, potrebbero portare in consiglio regionale il primo cittadino di Santa Marina Giovanni Fortunato. Con le candidature alle Politiche del prossimo 25 Settembre di Imma Vietri (nel collegio uninominale dell’Agro) e di Nunzio Carpentieri (numero 3 nella lista proporzionale alla Camera), Fortunato si ritroverebbe in Consiglio Regionale per rappresentare la vasta comunità della parte meridionale del Cilento.

