FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “LA NOMINA DI FITTO RAFFORZA POSIZIONE DELL’ITALIA IN EUROPA”

“La nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione Europea è un riconoscimento che rafforza il ruolo dell’Italia in Europa. È un traguardo significativo, che premia l’impegno del nostro governo e il lavoro determinante di Forza Italia e del Partito Popolare Europeo, supportati da Antonio Tajani e Manfred Weber,” ha dichiarato Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo.

“Questo successo conferma la credibilità dell’Italia in Europa e testimonia la fiducia riposta nel governo Meloni, che continua a lavorare per rafforzare il nostro peso internazionale,” ha concluso Martusciello.

