FULVIO MARTUSCIELLO RIUNISCE IL SUO GRUPPO A NAPOLI DOPO L’EVENTO DI PAESTUM

Una cena, voluta dal Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello, a Napoli, per ringraziare quanti hanno lavorato, nelle scorse settimane, alla buona riuscita dell’evento di Paestum: attorno ad una tavola per ripartire non solo con l’azione politico sul territorio ma anche con la prossima campagna elettorale per le Europee che vedrà, di sicuro, lo stesso Martusciello candidato nella lista di Forza Italia.

Reduce dal successo della manifestazione di Paestum, adesso Martusciello ha nel mirino le prossime elezioni europee ma anche il completamento della riorganizzazione del partito sul territorio, a cominciare dalla nomina dei nuovi Coordinatori, per mettere la parola fine ai commissariamenti.