PD IN CONSIGLIO REGIONALE, CREPE NELLA MAGGIORANZA. CASILLO: “DE LUCA SBAGLIA I TONI”

Qualcosa inizia a muoversi, anche all’interno del Partito Democratico presente in Consiglio Regionale perchè il Capogruppo Mario Casillo, da sempre vicinissimo alle posizioni di De Luca, dopo l’uscita del Presidente nel corso della festa dell’Unità di Agnano, inizia a prendere le distanze. “Dice cose giuste ma sbaglia i toni”, dice Mario Casillo in un’intervista rilasciata a La Repubblica. Poi un passaggio anche sul terzo mandato: “E comunque”, sottolinea il Capogruppo del Pd in Consiglio Regionale, “la ricandidatura va legata ai risultati e non alla persona. E se i trasporti in Campania non migliorano, difficile che uno si fa il terzo mandato”. Un messaggio chiaro, indirizzato al Presidente, anche in vista di un possibile rimpasto di Giunta ed allo spostamento dell’asse di interesse da Salerno verso Napoli. Insomma, questa volta il muro a difesa di De Luca, all’interno del Consiglio Regionale della Campania, non sembra cosi’ granitico come nelle altre circostanze – e non sono state poche – in cui il Governatore della Campania ha attaccato a testa bassa il suo partito, il Partito Democratico.

