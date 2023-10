GIUSEPPE SOMMESE (AZIONE): “REGIONALI 2025, NO AL CAMPO LARGO CHE VUOLE IL PD”

Il Coordinatore Regionale di Azione Giuseppe Sommese frena, almeno dal suo punto di vista politica, ogni entusiasmo sorto, soprattutto all’interno del Movimento 5 Stelle della Campania, per la realizzazione di un Campo Largo, modello Napoli, anche per le prossime elezioni Regionali.

“Azione”, dichiara Sommese, “non è disponibile e dialogare su formule politicistiche incomprensibili come il Campo Largo Modello Napoli, non servono coalizioni caravaneserraglio programmate per acchiappare voti ma alleanze per dare un buon governo ai nostri territori”.