GAETANO MANFREDI CHIUDE ALL’IPOTESI DELLE REGIONALI: CANDIDATO SINDACO PER IL SECONDO MANDATO

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, prossimo alla elezione a Presidente Nazionale dell’Anci, in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno, annuncia la sua candidatura alla carica di Sindaco del centro partenopeo per il secondo mandato, escludendo, di fatto, la sua partecipazione alle Regionali in Campania per il 2025.

Una notizia che rafforza la posizione di Vincenzo De Luca e conduce, in maniera quasi obbligata, il Partito Democratico a confermare la candidatura dell’attuale Presidente della Regione Campania, sempre che venga superato, attraverso uno strumento normativo, il vincolo del terzo mandato.

Manfredi, indicato come potenziale candidato alla Presidenza della Regione, chiude la porta di Palazzo Santa Lucia e riapre il portone di Palazzo San Giacomo, per mettere a segno il secondo mandato alle Comunali del 2026.