IMMA VIETRI (FDI): “DAL GOVERNO MELONI FINANZIAMENTI PER VIDEO SORVEGLIANZA IN 58 COMUNI DELLA PROVINCIA DI SALERNO”

“Il Ministero dell’Interno ha approvato la graduatoria definitiva delle richieste di finanziamento da parte dei Comuni per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza nell’ambito dei ‘Patti per l’attuazione della sicurezza urbana’”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri. Nel lungo elenco vi sono anche 58 progetti presentati da Comuni o Associazioni di Comuni della provincia di Salerno. E sono: Baronissi, Battipaglia, l’Associazione comuni Vibonati -Torraca, Roscigno, Scafati, Pagani, Sant’Egidio del Monte Albino, Mercato San Severino, Montecorice, Nocera Inferiore, Amalfi, l’Associazione Comuni Caselle in Pittari – Buonabitacolo, Castel San Giorgio, Oliveto Citra, Serre, Trentinara, Sant’Arsenio, Polla, Castellabate, Siano, l’Associazione Comuni Acerno – Olevano sul Tusciano, Sessa Cilento, San Mauro La Bruca, Camerota, Castelcivita, Giungano, l’Associazione Felitto – Roccadaspide – Castel San Lorenzo – Aquara, Maiori, Sala Consilina, Valva, Colliano, Padula, Santa Marina, Giffoni Sei Casali, Campagna, Minori, l’Associazione Omignano Salento, Monte San Giacomo, Buccino, Postiglione, Altavilla Silentina, Petina, Caggiano, Atrani, l’Associazione Monteforte Stio, Laviano, Montecorvino Pugliano, Prignano Cilento, Controne, Novi Velia, Santomenna, Maiano Vetere, Moio della Civitella, Casalbuono, Castelnuovo Di Conza, Montesano sulla Marcellana, San Cipriano Picentino. “Ringrazio il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per l’attenzione riservata anche ai comuni salernitani” sottolinea Vietri, che aggiunge: “Con il Governo Meloni, la sicurezza è tornata ad essere al centro dell’agenda politica nazionale. L’obiettivo è garantire finalmente alle famiglie, ai giovani, agli anziani, di poter vivere più serenamente nelle loro città, sia di giorno sia di notte. Per Fratelli d’Italia la sicurezza degli italiani continuerà ad essere una priorità”.

