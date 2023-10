GAETANO MANFREDI PROPONE IL SUO CAMPO LARGO ANCHE PER LE PROSSIME REGIONALI

Che Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, sia il nome sul quale il Pd intende puntare per la prossima tornata elettorale per le Regionali del 2025 non è un segreto. E cosi’ il primo cittadino del centro partenopeo, nel corso dell’evento di Agnano, targato Partito Democratico, ha ribadito l’importanza del campo largo per affrontare ogni tornata elettorale, nella quale hanno importanza le alleanze: proprio a cominciare dalle Regionali del 2025. E non bisogna dimenticare che Manfredi, proprio grazie al Campo Largo, con un’alleanza che va dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle, passando per i Moderati, ha vinto al primo turno, con un ampio margine, le ultime elezioni comunali di Napoli. Insomma, un segnale politico ed un possibile modello da seguire, sempre che non sia De Luca il candidato del Partito Democratico alle prossime elezioni regionali.

