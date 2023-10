A BARONISSI LA FESTA DELL’UNITA’ MA SENZA L’UNITA’ DEL PARTITO DEMOCRATICO LOCALE

Da Venerdi’ 6 a Sabato 7 a Baronissi si terrà la Festa Provinciale dell’Unità, l’evento che celebra l’avvio della nuova stagione politica sui territori e che arriva, proprio, in un comune dove il Partito Democratico locale è dilaniato dalle scelte per il futuro candidato sindaco del centro della Valle dell’Irno.

Pd locale diviso su due nomi (certi) ovvero quello del Vice Sindaco Anna Petta e dell’Assessore Marco Picarone, in attesa che il sindaco uscente Valiante, giunto al suo terzo mandato, faccia il suo nome per la prossima tornata elettorale. E non è un caso se il Presidente della Regione Vincenzo De Luca abbia deciso di evitare l’evento di Baronissi, lasciando al territorio le polemiche e le scelte non certo facili.