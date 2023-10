CASTEL SAN GIORGIO SERVIZI DICHIARATA FALLITA. FDI: “QUESTIONE MORALE NEL PD”

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato il fallimento della società pubblica Castel San Giorgio Servizi, azienda che, fino a qualche anno fa, si occupava della raccolta dei rifiuti e di altri servizi per conto dell’amministrazione comunale del centro dell’agro. I rappresentanti di Fratelli d’Italia all’interno del Consiglio Comunale di Castel San Giorgio parlano di una situazione ampiamento annunciata ed invocano la questione morale all’interno del Pd dell’agro.

“Una delle pagine più scure del nostro paese grazie ancora alla partecipazione della nostra (????) amata sindaca. Tutto si racchiude in un’unica parola. FALLIMENTO!!!”

Scrivono i responsabili di Fdi di Castel San Giorgio.

E’ il fallimento di chi opera ed i fatti sono questi.

Il 25 settembre il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato ???????? ???????????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ????.????.???? ???????? ???????????????????? ???????????????????????????????????? in liquidazione giudiziale.

Dopo sette anni di “sindacato”, nel silenzio assordante del paese e dei consiglieri di maggioranza, la prima cittadina annovera nel suo palmares speciale la sua prima opera completa, ovvero ???????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????.

Un atto di grave responsabilità politica che costringe tutti i dipendenti ad iniziare un lungo calvario, circa dieci anni, per vedersi corrispondere il trattamento di fine rapporto, rinunciando già da ora a tutti gli emolumenti aggiuntivi, quale straordinario, reperibilità ed altro.

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia si impegna già da subito a lavorare per fare chiarezza sull’iter che ha portato al ???????????????????????????????????????? ???????????????????????? di questa società.

Cosa c’è veramente dietro, qualche regia occulta di qualche “attore” compiacente?

Porteremo alla luce tutto quanto di anomalo. Questo perché mentre da un lato ci sono gli operai che soffrono per gli arretrati, qualche personaggio in cerca di autore si è allegramente divertito a conferire incarichi per centinaia di migliaia di euro ???? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? che si avvale del “privilegio” della DOPPIA MORALE.

Come al solito non possiamo non usare la parola che oramai è diventata la SUA impronta. TI DEVI VERGOGNARE!!!! Il Gruppo di Fratelli d’Italia chiederà gli atti per fare veramente luce e sarà ancora di più attento a ciò che è accaduto anche perché qualora tutto questo sia suffragato dai fatti rappresenterebbe semplicemente uno sciacallaggio politico mai verificatosi nel nostro paese.