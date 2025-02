GENNARO D’ACUNZI E’ IL NOME DEL CENTRO DESTRA PER LE PROSSIME ELEZIONI PROVINCIALI

Il Sindaco di Nocera Superiore Gennaro D’Acunzi è il primo nome della lista che i partiti di centro destra stanno mettendo in piedi per la prossima elezione del Presidente della Provincia di Salerno. Eletto al turno di ballottaggio nello scorso mese di Luglio, sostenuto da una coalizione civica, D’Acunzi è la novità che si affaccia sul panorama politico di centro destra della Provincia di Salerno. Una campagna elettorale difficile e complicata per il centro destra, con il voto di secondo livello riservato a Sindaci e Consiglieri Comunali della Provincia di Salerno, ma per D’Acunzi potrebbe essere un test in vista di altri appuntamenti elettorali, senza dimenticare che il fratello dell’attuale primo cittadino di Nocera Superiore, Pasquale, sta guardando con grande attenzione alle prossime elezioni regionali all’interno di uno dei partiti del centro destra.

