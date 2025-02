PROVINCIA DI SALERNO. VOTO LONTANO PER IL PRESIDENTE, IPOTESI PROROGA PER IL FACENTE FUNZIONI

L’attuale Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo, facente funzione dallo scorso 3 Ottobre, dopo la sospensione dalla carica di Franco Alfieri, potrebbe rimanere in carica fino alla fine del 2025, rinviando il voto per l’elezione del nuovo Presidente della Provincia. E’ una ipotesi alla quale gli Uffici della Provincia di Salerno stanno lavorando, sulla base del precedente della Provincia di Caserta ed in attesa di un parere da parte del Ministero dell’Interno: il nodo da chiarire riguarda, in poche parole, la possibilità che in carica come facente funzioni, dopo le dimissioni del Presidente, possa rimanere, fino al termine del mandato, anche un consigliere provinciale che non ricopre la carica di Sindaco. Una soluzione che fermerebbe le tante ambizioni che, oggi, emergono all’interno del Partito Democratico; una eventualità che garantirebbe a Giovanni Guzzo di arrivare come Presidente della Provincia di Salerno fino all’appuntamento delle Regionali 2025. Al di là della soluzione tecnico-giuridica, il nodo politico delle elezioni per la Presidenza della Provincia di Salerno sarà affrontato sabato mattina, a Palazzo Sant’Agostino, nel corso di una riunione alla quale prenderanno parte tutti i consiglieri provinciali di maggioranza ed il deputato del Partito Democratico Piero De Luca.

