GENNARO ESPOSITO (FDI): “TRIBUNALE DI SALERNO, PERCHE’ NON SEDE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE”

Gennaro Esposito, Responsabile del Collegio elettorale di Salerno per Fratelli d’Italia, lancia una proposta per l’utilizzo del Tribunale di Salerno, anche alla luce di una richiesta che il Ministero delle Finanze ha avanzato per la città di Salerno per una nuova sede delle Commissioni Tributarie.

“Il Ministero delle Finanze cerca casa a Salerno e si dimentica del Tribunale?

Lo Stato che non sa cosa possiede lo Stato. Un paradosso che potrebbe anche farci sorridere, peccato che a rimetterci siano, come sempre, i cittadini-contribuenti. Dunque, la vicenda è questa: il Ministero delle Finanze, con un bando, pubblicato lo scorso 8 Gennaio e che scadrà il prossimo 23 Febbraio, è alla ricerca di una nuova sede per le Commissioni Tributarie Provinciali e per le sezioni distaccate a Salerno delle Commissioni Tributarie Regionali. Oggi questi uffici, senza alcun ulteriore aggravio di costi, sono ospitate all’interno della sede Provinciale dell’Agenzia delle Entrate ma il Ministero ha deciso di trovare una casa adeguata, con una metratura complessiva superiore ai 1.400 metri quadrati (oggi sono molti di meno) e con una serie di caratteristiche che sembrano ridurre l’ambito dell’indagine di mercato. Non mi interessa sapere se ci sia o meno qualche immobile (ovviamente privato) che risponda a simili caratteristiche tecniche: quello che mi preoccupa è sapere perchè il Ministero delle Finanze non abbia preso in considerazione l’ipotesi (a costo zero) del Tribunale di Salerno di Corso Vittorio Emanuele. Non sarebbe semplice, a costo zero ed anche utile avere gli uffici delle Commissioni Tributarie nel cuore della città, considerato anche che gli attuali Uffici Giudiziari si trovano a poche centinaia di metri ? Troppo facile, è vero. E poco costoso, altrettanto vero.”