GIANFRANCO LIBRANDI (FI): “GOVERNO E REGIONE, UNITI PER I BAMBINI DI GAZA”

“Mentre il sindaco Manfredi concentra le proprie energie nei ricorsi contro il governo sul San Carlo, il presidente De Luca lavora insieme al governo per dare risposte concrete. Questa notte all’ospedale Santobono di Napoli sono arrivati i bambini di Gaza per essere curati, grazie a una sinergia istituzionale che ha superato steccati e faziosità. La politica vera – aggiunge – è quella che costruisce soluzioni, anche davanti alle emergenze più delicate, mettendo sempre al centro il bene delle persone”. Lo dichiara Gianfranco Librandi, vice segretario regionale di Forza Italia in Campania.

