GIANFRANCO LIBRANDI (FI): “TEATRO SAN CARLO, TUTTO FERMO PER NUOVO COMITATO D’INDIRIZZO”

“Sembra di leggere quei cartelli affissi nelle pizzerie: ‘oggi si paga, domani no’. Anche oggi salta la riunione del comitato di indirizzo del teatro San Carlo per impegni del sindaco, e si voterà domani”. Così, in una nota, Gianfranco Librandi, vice segretario regionale di Forza Italia in Campania.

“Lo stesso accade – continua LIBRANDI – per l’assemblea di Anci Campania, che deve eleggere il successore del sindaco di Caserta: oggi non si riunisce, forse domani. Ma questa decisione di non decidere sta portando alla paralisi delle istituzioni. È questo il modello di sindaco che il Partito Democratico vuole esportare nel Paese?”, conclude il vice segretario regionale di Forza Italia in Campania.

