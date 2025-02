GIANLUCA MASTROVITO (ACLI): “UN GESTO CONCRETO PER LA POPOLAZIONE PENITENZIARIA DI FUORNI”

A Salerno dal 2017 (dal 2009 in tutta Italia) in virtù di un protocollo sottoscritto con il DAP abbiamo scelto attraverso i nostri servizi di consulenza, assistenza, previdenza e tutela, di rendere esigibili i diritti della comunità penitenziaria.

Convinti di promuovere così condizioni utili a contrastare il fenomeno della recidiva e favorire, nell’ottica rieducativa e riparativa della pena, il reinserimento sociale dei detenuti, in sinergia con l’Associazione Radicali “M. Provenza” – da sempre vigile presidio della qualità dei diritti e del benessere nel carcere – abbiamo voluto sostenere un gesto concreto, perché alla riduzione della libertà non debba mai unirsi la diminutio o la compromissione della dignità della persona.

Nel formalizzare il dono di 4 lavasciuga e 40 phon a parete – condiviso con la Fondazione della Comunità Salernitana – questa per noi sarà occasione per consegnare alla direzione la Ricerca nazionale realizzata da Acli ed IREF negli istituti penitenziari ed assumere con le Acli di Salerno un ulteriore impegno per costruire percorsi di cittadinanza attiva e di orientamento al lavoro per quanti saranno chiamati a riappropriarsi di spazi umani, civili e sociali nelle comunità locali.