GIGI CASCIELLO (FI): “25 APRILE NON SIA MODO PER RICERCARE CONSENSI”

“Un anno fa celebrammo il 25 aprile con la tradizionale cerimonia ufficiale che si tiene in ogni città d’Italia. Non mancarono le strumentalizzazioni e le pretese della sinistra che governa Salerno.

Oggi nel ricordare il sacrificio di quanti si sono battuti e sono morti regalandoci la libertà, dunque gli alleati, i partigiani bianchi e rossi in una storia fatta anche di guerra civile che in una vera pacificazione non può né deve dimenticare nessuno, ci sia la consapevolezza che mai come ora il far memoria dell’Italia liberata impone a tutti di non inseguire consensi ed interessi di parte per uscire dall’angoscia di questi giorni. Tutti insieme per l’Italia e gli italiani”. Lo afferma, in occasione del 25 aprile, l’onorevole Gigi Casciello, deputato di Forza Italia e tra i fondatori dell’Associazione Voce Libera.