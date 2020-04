PIERO DE LUCA (PD): “FESTA LIBERAZIONE QUEST’ANNO HA UN SAPORE PARTICOLARE”

Oggi è il 25 aprile, Giorno della Liberazione. Una data storica, scolpita nel cuore del Paese intero.

Quest’anno ha un significato ancora più profondo. Proprio oggi che vorremmo essere tutti insieme in piazza a celebrare la sconfitta della dittatura, dell’odio e della violenza, non possiamo ancora farlo.

Lo dichiara il deputato del Partito Democratico Piero De Luca.

No, non possiamo ancora abbassare la guardia. Ma possiamo ricordare il sacrificio dei partigiani per confermare il nostro impegno costante, giorno per giorno, a difesa dei valori fondamentali di democrazia e libertà, patrimonio comune del Paese.

Per questo, cantiamo Bella ciao, più forte oggi, per celebrare la nostra Italia, libera e unita. Buon 25 Aprile. Buona Festa della Liberazione a tutti! Viva l’Italia!🇮🇹