GIORGIA MELONI: “RIMPASTO O VOTO ANTICIPATO ? NON C’E TEMPO DA PERDERE PER BENE DELLA NAZIONE”

“Che il governo va avanti io l’ho detto un minuto dopo l’esito del referendum. Il giorno dopo eravamo al lavoro perché non abbiamo tempo da perdere. Non abbiamo tempo da perdere particolarmente in un momento come questo, a me divertono le ricostruzioni su dimissioni e rimpasti che però sono alchimie di palazzo che non interessano nessuno, chi vuole continui pure a parlare di questo, che noi intanto continuiamo a fare il nostro lavoro per il bene di questa nazione”. Lo dice Giorgia Meloni, al Tg1, rispondendo a una domanda su eventuale voto anticipato e su rimpasti di governo dopo i casi Delmastro e Santanchè.

La crisi internazionale “sta avendo già e avrà effetti concreti negativi sull’energia e sull’economia italiana e i il governo li monitora tutti quanti e intende intervenire con tutti gli strumenti che sono possibili per proteggere le famiglie e le imprese della nostra nazione, come del resto abbiamo fatto oggi con altri 500 milioni di euro destinati a prorogare fino al 1 maggio il taglio di 0,25 euro del costo del carburante”. Lo dice Giorgia Meloni, intervistata dal Tg1. “Abbiamo anche ampliato la misura precedente con provvedimenti a favore degli agricoltori e delle aziende che esportano -sottolinea il capo del governo- . Poi l’opposizione chiaramente fai il suo lavoro però si trova anche nella fortunata posizione di chi può criticare comodamente seduto sul divano perché sono altri che devono risolvere i problemi e noi lo facciamo. Ci aspetteremmo forse un atteggiamento un po’ più costruttivo”, conclude.