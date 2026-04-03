SALERNO. DIRITTO ALLA CASA, MARENGHI DOPO L’INTERROGAZIONE INCONTRA I RESIDENTI A FUORNI

Nella giornata di venerdì 3 aprile Gherardo Maria Marenghi, candidato sindaco di Fratelli d’Italia, Lega (Prima Salerno) e Noi Moderati ha fatto un sopralluogo nel quartiere Fuorni della città di Salerno per raccogliere le istanze dei residenti.

Al centro del dibattito la situazione in cui si trova la popolazione (circa 50 famiglie) della cooperativa San Galilei, le quali si sono rivolte al Ministero delle infrastrutture e hanno goduto nel 2001 di un bando che prevedeva per una parte il diritto di riscatto degli immobili e per un’altra parte la locazione permanente.

Le famiglie che hanno beneficiato solo della locazione permanente hanno affrontato una battaglia giudiziaria tra TAR e Consiglio di Stato per cercare di ottenere un diritto al cambio del regime giuridico e diventare finalmente proprietari di questi immobili.

Nel merito si è pronunciato il Consiglio di Stato, che ha dichiarato nel merito che soltanto il Ministero delle infrastrutture e non la Regione Campania può con un suo nulla osta mutare il regime giuridico e trasformare il rapporto da locazione in diritto di proprietà.

Gherardo Maria Marenghi ha rassicurato i residenti che stimolerà l’interlocuzione con il Ministero per venire a capo della situazione. “È stata presentata un’interrogazione parlamentare da Fratelli d’Italia da parte dell’onorevole Imma Vietri e speriamo che questo possa essere l’inizio di un percorso per dialogare con il ministero e finalmente ottenere quel nulla osta che consentirebbe a queste famiglie di diventare finalmente proprietarie degli immobili in cui abitano”.