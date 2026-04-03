PROVINCIA DI SALERNO. GLI AUGURI DI BUONA PASQUA DEL PRESIDENTE GIOVANNI GUZZO

In occasione della Santa Pasqua, desidero rivolgere i miei più sinceri auguri a tutte le cittadine e i cittadini della nostra provincia.

​La Pasqua è, per eccellenza, la festa della rinascita e della speranza.

Il mio augurio è che questi giorni di festa possano portare serenità in ogni casa e rinnovare in tutti noi l’impegno a lavorare insieme per il bene comune del nostro straordinario territorio.

Lo scrive il Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo.

​Un pensiero particolare va a chi passerà queste festività al lavoro per garantire la nostra sicurezza e a chi sta attraversando un momento di difficoltà: che la Pasqua sia un segno di luce e di ripartenza.

​Buona Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie a nome mio e del Consiglio Provinciale.