REGIONE CAMPANIA. IL PRESIDENTE ROBERTO FICO: “DAL 28 APRILE AL VIA CONSULTA DEI TRASPORTI”

“Sui trasporti stiamo mettendo la massima attenzione, perché i cittadini meritano risposte chiare. E sono quelle che, con l’assessore ai Trasporti Mario Casillo, vogliamo dare.

Dopo aver postato nel bilancio 24 milioni di euro aggiuntivi per il settore, passando dai 203 del 2025 ai 227 del 2026, dal 28 aprile partirà la Consulta regionale per la mobilità. Un luogo aperto e stabile di confronto tra Regione, associazioni, comitati e parti sociali. Convinti che il dialogo e la partecipazione siano indispensabili per affrontare le criticità e costruire soluzioni concrete.”

Lo annuncia Roberto Fico, Presidente della Regione Campania.

Siamo all’inizio di un percorso, ma con l’obiettivo di imprimere il prima possibile un cambio di passo vero sui trasporti.