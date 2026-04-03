SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “COMPLETATA MANUTENZIONE DI ALTRO IMPIANTO SPORTIVO”

Redazione Agenda Politicadai Comuni
Abbiamo completato i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell’ impianto sportivo di via Via Don Tonino Bello, che era stato più’ volte vandalizzato.
Si e’ reso necessario aumentare le protezioni e dunque il muretto, le recinzioni, il cancello di ingresso.
Abbiamo sistemato tutte reti intorno al campo di calcetto, acquistato ed installato nuove porte, panchine, cestini, panche per gli spettatori.
Lo annuncia Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio. 

Insomma lo abbiamo rimesso a nuovo e riaperto al pubblico, ed ora chiediamo rispetto per questa nuova struttura che potra’ essere utilizzata negli orari stabiliti, ovvero quando e’ custodita dagli addetti incaricati dal comune.
Ci appelliamo al senso civico di tutti…!!!
Noi abbiamo fatto per l’ ennesima volta il nostro dovere, riqualificando la struttura e concedendola, nuova e sicura, alla comunita’.
Ringrazio per la collaborazione l’ Assessore alla Manutenzione Raffaella Zuottolo, gli operai del nostro Ufficio Tecnico, l’ Arch. Onofrio Abronzo, la dott.ssa Annamaria Vastola, il geom. Francesco Ruggiero e la ditta esecutrice del sig. Giorgio Luigi.

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