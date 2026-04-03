SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “COMPLETATA MANUTENZIONE DI ALTRO IMPIANTO SPORTIVO”

Si e’ reso necessario aumentare le protezioni e dunque il muretto, le recinzioni, il cancello di ingresso.

Abbiamo sistemato tutte reti intorno al campo di calcetto, acquistato ed installato nuove porte, panchine, cestini, panche per gli spettatori.

Insomma lo abbiamo rimesso a nuovo e riaperto al pubblico, ed ora chiediamo rispetto per questa nuova struttura che potra’ essere utilizzata negli orari stabiliti, ovvero quando e’ custodita dagli addetti incaricati dal comune.

Ci appelliamo al senso civico di tutti…!!!

Noi abbiamo fatto per l’ ennesima volta il nostro dovere, riqualificando la struttura e concedendola, nuova e sicura, alla comunita’.