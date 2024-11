GIORGIA MELONI: “SE ABBIAMO TROVATO ACCORDO SU LIBANO, POSSIAMO FARLO ANCHE SU CANONE RAI”

Il governo è fortemente impegnato nel sostegno a famiglie e imprese, operando sempre in un quadro di credibilità e serietà. Lo riferiscono fonti di palazzo Chigi. L’inciampo della maggioranza – aggiungono le stesse fonti – sul tema del taglio del canone Rai non giova a nessuno. Questa mattina la maggioranza si è spaccata sull’emendamento presentato dalla Lega fiscale per la riduzione del canone. Dieci i voti favorevoli, 12 quelli contrari con Forza Italia che si è unita al no delle opposizioni. “Se abbiamo trovato l’accordo sul cessate il fuoco in Libano possiamo farlo pure sul canone Rai” ha commentato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine dei lavori dei Med Dialogues a Roma, parlando dell’incidente sul canone Rai tra Lega e Forza Italia.

