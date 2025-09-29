GIOVANNI GUZZO: “A SALA CONSILINA PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN MICHELE”

“Questa mattina a Sala Consilina, ho partecipato alla Santa Messa officiata da Sua Eccellenza Monsignor Alfonso Raimo, in occasione delle celebrazioni in onore del Santo Patrono, San Michele Arcangelo, verso il quale l’intera comunità nutre una profonda e antica devozione.”
Lo scrive Giovanni Guzzo, Vice Presidente della Provincia di Salerno.
È stata una celebrazione partecipata che si è svolta in un clima di profonda commozione per la tragica e prematura scomparsa del giovane Nicola Spolzino, che ha profondamente scosso l’intera comunità.
La perdita di una giovane vita piena di promesse è una tragedia che colpisce il cuore e lascia tutti sgomenti e profondamente addolorati.
Esprimo la mia più sincera e sentita vicinanza ai familiari del giovane Nicola e a tutta la comunità di Sala Consilina.