SAN VALENTINO TORIO. IL VICE SINDACO ROSANNA RUGGIERO NELL’ENTO IDRICO CAMPANO

Redazione Agenda Politicadai Comuni
“La nostra vicesindaco Avv. Rosanna Ruggiero è stata eletta, in rappresentanza del Comune di San Valentino Torio, su delega del Sindaco Michele Strianese, nel Consiglio di Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, organismo che si occupa di programmare investimenti per opere pubbliche di tipo idraulico, quali reti idriche e fognarie.”
Lo annuncia il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese. 

Il nostro Comune, dunque, ha ottenuto una giusta rappresentanza nel consiglio di distretto e siamo felici di aver proposto il nostro Assessore ai Lavori Pubblici, che gia’ si sta occupando egregiamente da anni delle questioni attinenti le reti fognarie, le reti idriche e le opere per la difesa idraulica del territorio.
Rivolgiamo le nostre congratulazioni a Rosanna, certi che svolgera’ questo incarico con impegno e dedizione, come sempre fatto nell’ interesse generale della comunita’ e di tutta l’ Amministrazione Comunale.

Related Posts

Settembre 29, 2025

MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA: “NUOVA VIDEOSORVEGLIANZA GRAZIE AD ARMA DEI CARABINIERI”

Settembre 29, 2025

BARONISSI. ESTER SAPERE: “PREMIAMO IL MERITO DEI NOSTRI GIOVANI STUDENTI”

Settembre 28, 2025

A CASTEL SAN GIORGIO PIERO DE LUCA PERDE IL CONGRESSO: PIU’ BIANCHE CHE VOTI A FAVORE