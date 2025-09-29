SAN VALENTINO TORIO. IL VICE SINDACO ROSANNA RUGGIERO NELL’ENTO IDRICO CAMPANO

“La nostra vicesindaco Avv. Rosanna Ruggiero è stata eletta, in rappresentanza del Comune di San Valentino Torio, su delega del Sindaco Michele Strianese, nel Consiglio di Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, organismo che si occupa di programmare investimenti per opere pubbliche di tipo idraulico, quali reti idriche e fognarie.”
Lo annuncia il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.
Il nostro Comune, dunque, ha ottenuto una giusta rappresentanza nel consiglio di distretto e siamo felici di aver proposto il nostro Assessore ai Lavori Pubblici, che gia’ si sta occupando egregiamente da anni delle questioni attinenti le reti fognarie, le reti idriche e le opere per la difesa idraulica del territorio.
Rivolgiamo le nostre congratulazioni a Rosanna, certi che svolgera’ questo incarico con impegno e dedizione, come sempre fatto nell’ interesse generale della comunita’ e di tutta l’ Amministrazione Comunale.