BARONISSI. ANNA PETTA: “CON PIERO DE LUCA PER RIDARE SLANCIO AL PARTITO DEMOCRATICO”

“La recente elezione di Piero De Luca a Segretario Regionale del Partito Democratico in Campania segna una tappa fondamentale per il nostro partito. La sua candidatura unitaria rappresenta un momento di rinnovata coesione: Piero ha dimostrato negli anni grande attenzione ai territori, capacità di ascolto, concretezza e una naturale attitudine a fare rete. Qualità essenziali per guidare il PD verso una fase politica nuova, unita e partecipata, in vista delle prossime sfide elettorali.” – dichiara Anna Petta, Sindaca di Baronissi e dirigente del PD.

“Sono onorata di essere stata eletta a far parte della nuova Assemblea Regionale del PD. Questo incarico è per me un riconoscimento non solo del mio impegno personale, ma soprattutto del territorio della Valle dell’Irno, che avrò l’onore di rappresentare e portare con voce chiara all’interno del partito.”

“Far parte dell’Assemblea significa mettersi al servizio della comunità democratica, promuovendo il dialogo con i territori, valorizzando la militanza e sostenendo azioni concrete. Il nostro compito è costruire un PD forte, vicino alle persone e capace di rispondere ai bisogni reali dei cittadini.”

“Con Piero De Luca alla guida, il Partito Democratico campano potrà affrontare le sfide future con unità, concretezza e spirito di servizio. Io porterò in Assemblea l’esperienza di amministratrice e la conoscenza delle comunità locali, lavorando per rafforzare il legame tra il PD e i cittadini della Valle dell’Irno.”

“Oggi più che mai, il nostro partito ha bisogno di passione, dialogo e concretezza. Con il contributo di tutti i membri dell’Assemblea e con la guida di Piero, sono certa che riusciremo a rilanciare il PD campano, valorizzando i territori e preparando il partito alle prossime elezioni regionali.” – conclude Anna Petta.