GIOVANNI GUZZO: “AD OMIGNANO CON IL SINDACO RAFFAELE MONDELLI PER LA SAGRA DEL MONTE STELLA”

E’ stata un’estate di appuntamenti sul territorio del Cilento e del Vallo di Diano per il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo che, anche in un periodo particolare, non ha fatto mancare la propria presenza ai principali eventi culturali e gastronomici del territorio. Da ultimo, proprio nella serata di ieri, ad Omignano insieme al Sindaco Raffaele Mondelli.

“Resto sempre molto colpito” scrive Giovanni Guzzo, ” dalla passione e dalla tenacia con cui nei nostri piccoli borghi si portino avanti le tradizioni e si custodiscano i sapori semplici di un tempo. Come alla Sagra Monte Stella che si è conclusa ieri a Omignano dove a fare da protagonisti c’erano i piatti tipici e la cultura ospitale del nostro territorio.”