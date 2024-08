CAVA-IRNO, LA GUERRA DEI RIFIUTI. SERVALLI ATTACCA SESSA ED ANNUNCIA LA SUA CANDIDATURA PER LE REGIONALI

Vincenzo Servalli, Sindaco del Comune di Cava de’ Tirreni, in un’intervista rilasciata, oggi, al quotidiano Le Cronache, torna ad occuparsi della vicenda della nascita del Sub Ambito Cava-Irno che ha visto, proprio alla vigilia di Ferragosto, prevalere la linea della nascita di una società pubblico-privata, mentre lo stesso Servalli spingeva, anche per tutelare la sua azienda Metellia, per la creazione di un consorzio interamente pubblico. E, nella stessa intervista, il Sindaco di Cava de’ Tirreni accusa il collega di Fisciano Vincenzo Sessa di aver fatto un passo indietro, rispetto ad un accordo raggiunto proprio sul futuro assetto del Consorzio.

Servalli non si ferma ai temi della raccolta differenziata ma entra anche nel merito delle questioni che riguardano le prossime elezioni regionali del 2025, annunciando la sua candidatura a sostegno di Vincenzo De Luca.