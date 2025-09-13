GIOVANNI GUZZO: “IO CANDIDATO ALLE REGIONALI ? SONO UN UOMO DEL PARTITO DEMOCRATICO”

“Sono un uomo di Partito. Del Partito Democratico, ovviamente”. E’ questa la risposta che Giovanni Guzzo, Vice Presidente della Provincia di Salerno, ha rilasciato ad agendapolitica sulla sua eventuale candidatura per le prossime elezioni regionali in Campania. Ecco l’intervista integrale….

Giovanni Guzzo è stata un’estate nel corso della quale ha portato il logo della Provincia di Salerno in oltre 100 Comuni.

“Oltre 160 eventi per la precisione e sono fiero di aver incontrato amministratori, imprenditori, comunità che rappresentano la storia della nostra Provincia di Salerno. Abbiamo un patrimonio immateriale di storia, di gastronomia, di cultura religiosa enorme che va valorizzato e va reso fruibile anche per i grandi flussi turistici che, grazie all’Aeroporto, stanno sbarcando direttamente a Salerno. Ringrazio quanti, nel corso dell’estate 2025, hanno chiesto la partecipazione della Provincia di Salerno agli eventi e ringrazio il Presidente Vincenzo Napoli per avermi delegato.”

Il tema delle aree interne sarà, di sicuro, al centro della discussione della prossima campagna elettorale per le Regionali

“Le Aree Interne sono la grande sfida del futuro. Mentre il Governo di destra continua ad adottare misure che non fermano il fenomeno della fuga dei giovani dai piccoli centri dell’entroterra, la Regione Campania, negli ultimi 10 anni, ha messo in campo, per quanto possibile, le politiche giuste per arginare una desertificazione antropica dei nostro borghi. Servono risorse, ma anche idee e, soprattutto, una concreta possibilità di crescita.”

All’orizzonte, neppure troppo lontano, la scadenza per le presentazione delle candidature. La domanda è secca: lei sarà candidato ?

“La risposta è altrettanto secca: sono un uomo di Partito e sono a disposizione del Partito. Ovviamente, parlo, del Partito Democratico.”