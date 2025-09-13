ANTONIO IANNONE (FDI): “GRAZIE A MINISTRO URSO PER ATTENZIONE PER COOPER STANDARD BATTIPAGLIA”

“Ringrazio il Ministro Urso per aver subito ricevuto le rappresentanze sindacali della Cooper Standard di Battipaglia, su mia richiesta, sollecitato dal Partito di Battipaglia. Come fatto già per la vicenda Fos, abbiamo subito sollecitato l’attenzione per instaurare un tavolo. E’ una pronta risposta che e’ emblema dell’attenzione del Governo Meloni nella difesa del lavoro e delle famiglie del nostro territorio. Mentre i Parlamentari salernitani d’opposizione fanno gite nella vana speranza di strumentalizzare le ansie per interesse politico di parte, noi siamo gia’ all’opere per attivare ogni tutela.” Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania e Sottosegretario al Mit.

