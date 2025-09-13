ROBERTO CELANO (FI): “A SAN BENEDETTO DEL TRONTO CON I GIOVANI DI FORZA ITALIA”

Da Coordinatore Provinciale di Forza Italia a Salerno non ha voluto far mancare la sua presenza, a San Benedetto del Tronto, per l’evento Azzurra Libertà. Roberto Celano accanto ai giovani del partito degli Azzurri.

“Un’occasione importante” scrive Roberto Celano, ” per incontrare i giovani del partito e confrontarmi con i ragazzi del coordinamento provinciale di Salerno, condividendo idee e proposte per il futuro della nostra Regione.

Un incontro che mi ha confermato una convinzione: i giovani sono il nostro futuro. Il loro entusiasmo, le idee e la voglia di esserci sono la forza su cui costruire una Campania diversa.”