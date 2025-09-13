REGIONALI IN CAMPANIA. ELLY SCHLEIN: “ROBERTO FICO E’ IL CANDIDATO PIU’ FORTE”

“La candidatura di Roberto Fico” in Campania è “la più grande promessa di rinnovamento, una persona perbene, che ha dimostrato la vicinanza alle persone. Credo che quella di Fico sia la candidatura più forte”. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Pd, alla festa del Fatto. “Siamo a Roma, qui è stato fatto dimettere un sindaco eletto con il modo che sappiamo. Noi abbiamo bisogno di tenere uniti partito e coalizione per consentire a Fico, non solo di vincere, ma di governare senza che nessuno lo metta in discussione il giorno dopo”,

In Campania andava fatto ”il congresso. Si poteva presentare chiunque, ci potevamo essere più candidati. Si è presentato solo Piero De Luca. Quella del congresso unitario è una proposta nostra” che aiuterà “Fico e perché il giorno dopo nessuno lo metta in discussione”. Lo dice Elly Schlein alla festa del Fatto.