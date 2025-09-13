IL MINISTRO DELLE IMPRESE URSO A BATTIPAGLIA PER INCONTRARE I DIPENDENTI DELLA COOPER STANDARD

La RSU della Cooper Standard di Battipaglia ha incontrato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per illustrare le ragioni che hanno portato alla mobilitazione attualmente in corso.

Nel corso dell’incontro, il Ministro ha espresso la piena disponibilità ad attivare un tavolo di confronto con il gruppo Cooper e con Stellantis, al fine di individuare soluzioni concrete a tutela dei lavoratori e del futuro produttivo del sito di Battipaglia.

In attesa dei prossimi sviluppi, la RSU intende manifestare apprezzamento al Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, al Senatore Antonio Iannone Sottosegretario di Stato e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e a Michele Gioia per l’attenzione e la sensibilità dimostrate verso le problematiche esposte.