CENTRO DESTRA, RESA DEI CONTI. FI: “RITARDI CANDIDATI ? E’ COLPA DELLA LEGA”

E’ iniziata, all’interno del centro destra, una vera e propria resa dei conti tra i partiti della coalizione, a causa dei ritardi per la scelta dei candidati per le prossime elezioni Regionali. I vertici nazionali e regionali di Forza Italia, sotto pressione per la mancanza di un nome, soprattutto in Campania ed in Puglia, hanno deciso di alzare il tiro e di indicare la Lega quale responsabile dei ritardi.

– “Non è certamente Forza Italia che rallenta, ci sono problemi che devono essere risolti dalla Lega.

Io non ho nessun ritardo, sono pronto a fare domani mattina o stasera la riunione, anche via web. Da parte mia non c’è nessun tentennamento o voglia di ritardare. Non è FI la forza che ritarda la costruzione delle candidature, lavoriamo per trovare i migliori”. Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, intervenendo in videocollegamento con la festa nazionale dell’Udc, parlando delle scelte dei candidati di centrodestra per le Regionali.

“Mi sembra che il problema non sia al Sud ma al Nord e non riguardi noi. Trovo davvero paradossale che la Lega ci chieda di accelerare la scelta sui candidati presidenti. Noi siamo pronti, siamo nati pronti”. E’ quanto afferma il segretario regionale di Forza Italia in Campania Fulvio Martusciello a margine della festa del movimento giovanile del partito a San Benedetto del Tronto.

“Il problema – aggiunge Martusciello – è la quadratura tra Lega e FdI in Lombardia e Veneto. Sono ottimista perché mi sembra che anche qui stia prevalendo la scelta più utile alla collettività”.