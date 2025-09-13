L’EX ASSESSORE REGIONALE DANIELA NUGNES ADERISCE ALLA LEGA IN CAMPANIA

L’ex assessore regionale all’Agricoltura, Daniela Nugnes, ha aderito alla Lega. Avvocato, è stata consigliere e assessore regionale all’Agricoltura in Regione Campania nella Giunta Caldoro. E’ figlia di Antonio Nugnes, storico vicesindaco di Mondragone barbaramente ucciso dalla camorra perché si era rifiutato di permettere al clan locale di infiltrarsi nella gestione di una clinica di sua proprietà.



“L’adesione di Daniela a cui do il benvenuto dimostra la bontà del nostro lavoro – ha dichiarato il deputato e coordinatore regionale della Lega in Campania Gianpiero Zinzi, intervenendo nella conferenza stampa che si è svolta a Caserta alla presenza dei vice coordinatori provinciali Fernando Brogna e Stefano Giaquinto e del consigliere regionale Massimo Grimaldi -. Tutti noi ricordiamo le buone politiche messe in campo con la Giunta Caldoro per il comparto agricolo e insieme a lei oggi rinnoviamo l’impegno che come Lega abbiamo preso nei confronti del nostro patrimonio bufalino e di un intero settore che merita attenzione e tutela”.



“La Lega sta dimostrando attenzione al Mezzogiorno. Quello che Matteo Salvini sta facendo per il Sud e per la nostra Campania è straordinario ed è questo che mi ha convinta che unirmi a questo percorso politico era la cosa giusta – ha detto Daniela Nugnes -. Agricoltura e lotta alla criminalità organizzata sono al centro del mio impegno e chi mi conosce sa bene quanto sia fondamentale per me condividere un percorso con chi combatte le mie stesse battaglie. A Gianpiero, cui mi lega un’amicizia di lunga data, riconosco la capacità di aver riportato il dibattito politico al centro delle nostre comunità, seguendo la strada tracciata dal vice segretario Claudio Durigon che in Campania ha fatto un ottimo lavoro. Sono convinta che il nostro sarà un percorso lungo e costellato di successi. Torno a fare politica per passione, perché con la Lega ho trovato una squadra affiatata e una vera famiglia”.