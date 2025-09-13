LISTE PULITE, A MASTELLA SALTANO GIA’ I NERVI: “BASTA CON DERIVE FORCAIOLE”

E’ nervoso – e forse anche preoccupato – Clemente Mastella, leader di Noi di Centro, partito che dovrebbe fare parte della coalizione di centro sinistra in Campania. A far saltare i nervi al Sindaco di Benevento, la discussione, oramai avviata all’interno del Campo Largo, sulle Liste Pulite.

“La coalizione a sostegno di Fico in Campania non può restare ostaggio di derive forcaiole, ipocrite e doppiopesiste. Sono convinto che Roberto Fico, che ha mostrato di avere buon senso politico e capacità di mediazione frutto della sua esperienza istituzionale, non cadrà in questo tranello”. Lo dice il segretario Ndc e sindaco di Benevento Clemente Mastella sottolineando che “l’area moderata e centrista non ha complessi d’inferiorità, né subisce moralismi di maniera”. “Se qualcuno pensa che a sinistra valga il garantismo e la separazione tra giustizia e politica e al centro si applica il metro forcaiolo facendo le pulci alle fedine penali di tutti, questo non lo consentiremo – conclude Mastella – Il metro che vale per giudicare la moralità e la candidabilità è quello costituzionale e normativo. I giacobini a corrente alternata li ricacceremo indietro”.