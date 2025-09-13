NEL PD CAMPANIA RUOTOLO MARCA IL TERRITORIO: INCONTRO CON FICO E CON CAPOLISTA PD

Sandro Ruotolo, europarlamentare del Pd ed uomo di stretto riferimento della Segretaria Nazionale Elly Schlein in Campania, prova a marcare il territorio, dando un segnale dell’esistenza della componente del Partito Democratico che non si riconosce nella leadership regionale di Piero De Luca.

“Ho incontrato” scrive Ruotolo ” questa mattina Roberto Fico candidato presidente per il campo largo alle elezioni regionali della Campania , con cui abbiamo condiviso riflessioni e le prospettive su come rendere più forte e significativa la campagna elettorale che è alle porte. Con l’impegno a costruire il programma con i partiti ma anche con quella società civile organizzata sui territori.