PIERO DE LUCA PROVA A FARE IL PIACERE TRA IL PADRE E FICO: “UNA DIALETTICA FISIOLOGICA”

Tra Vincenzo De Luca e Roberto Fico “c’è una dialettica fisiologica. Io lavorerò e tutte le forze politiche lavoreranno per trovare una sintesi programmatica sui temi, sui contenuti, sui progetti, sui programmi di lavoro per i prossimi anni in Regione Campania”. Lo ha detto Piero De Luca, parlamentare Pd che sarà presto nominato segretario dem della Campania, a margine di un incontro a Napoli organizzato da Forza Europa e Partito Democratico Europeo.

Rispondendo ad una domanda sugli attacchi che Vincenzo De Luca manda alla campagna elettorale di Fico, Piero De Luca ha sottolineato che nella coalizione di centrosinistra per le regionali in Campania “siamo tutti concentrati a difendere il lavoro fatto – ha detto riferendosi ai 10 anni di suo padre governatore – e a difendere gli interessi ai cittadini campani.

Chiunque interviene nel dibattito credo lo faccia in assoluta buona fede, con la volontà di difendere e aiutare i cittadini campani”. Il lavoro da fare adesso, ha aggiunto, è mettere su gruppi di lavoro tematici “per mettere a terra una piattaforma programmatica che parta dalle cose positive realizzate in questi 10 anni” e porsi “obiettivi ancora più ambiziosi”.

Anche perché le sfide da affrontare sono tante: l’America’s Cup, la necessità di rafforzare le misure adottate sul campo del lavoro per sostenere imprese, start up e giovani, lavorare ancora sui temi della legalità. “Se lavoriamo sui contenuti concreti di merito sul programma che interessa i cittadini – ha concluso – sono convinto che faremo davvero un ottimo lavoro e porremo le basi per altri anni di governo progressista di questa regione”.

