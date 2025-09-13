REGIONALI IN PUGLIA. MICHELE EMILIANO: “NO ALL’UOMO SOLO AL COMANDO”

“Abbiamo proposto un modello diverso da quello del passato dell’uomo solo al comando, noi abbiamo scelto un percorso fatto di ascolto e partecipazione, convinti che le decisioni solide nascano dal lavoro comune”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano nel suo ultimo discorso da governatore in apertura della Fiera del Levante. “Il centrosinistra pugliese a livello nazionale è dal 2006 che non riesce a vincere una elezione politica – ha aggiunto – mentre possiamo dire di avere affermato qui in Puglia il nostro modello di governo. Abbiamo sempre vinto tutto: una vittoria elettorale non in sé ma per fare qualcosa che doveva cambiare la storia della nostra comunità”.

Share on: WhatsApp