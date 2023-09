GIOVANNI GUZZO REPLICA AD ANTONIO IANNONE: “GIOVANI IN FUGA, GLI SLOGAN NON PORTANO RISULTATI”

“Il senatore Iannone per lo spopolamento dei giovani tira in ballo anche la Provincia. Se il confronto si deve basare solo sulla propaganda, qualcuno dovrebbe ricordargli che ha ricoperto il ruolo di Presidente della Provincia di Salerno per due anni, dal 2012 al 2014. Perché non racconta che cosa è stato fatto in questi anni per i giovani di questo territorio quando le Province erano nelle condizioni di poter portare a casa risultati? Che situazione hanno lasciato?”

Lo dichiara il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo.

Il fenomeno dello spopolamento è profondo e ha origini lontane, per risolverlo sono necessarie strategie coraggiose soprattutto per le famiglie ed il lavoro, e sono materie in capo al governo. Mi auguro che intervenga presto e in maniera seria sul fragile contesto economico e sociale di questo Paese.

Si tende ad affrontare con troppa leggerezza e demagogia fenomeni complessi, ma una cosa è essere partito di lotta e un’altra è essere partito di governo e in questo passaggio hanno perso smalto e credibilità. L’obiettivo prioritario di tutti sia quello di lasciare ai giovani un Paese senza divari economici, sociali e culturali. Noi, oggi, stiamo facendo tutto quanto è nelle nostre competenze, con gli esigui mezzi che abbiamo, per assicurare sul territorio provinciale servizi e opportunità. Il governo, a trazione nordista, invece sta andando nella direzione opposta a quella necessaria per invertire la rotta dell’emigrazione giovanile dal Sud.