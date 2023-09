IMMA VIETRI (FDI): “OSPEDALE NOCERA, PAZIENTI NEI CORRIDOI. SANITA’ IN CAMPANIA E’ MALATA TERMINALE”

“E’ indegno vedere pazienti ricoverati finanche nei corridoi dell’ospedale di Nocera Inferiore. Purtroppo queste immagini accomunano, ogni giorno, tanti nosocomi della Campania, nel silenzio assordante e colpevole del governatore De Luca”. Lo dichiara, in una nota, la deputata Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Sanità della Camera: “Il Presidente della Regione, che gestisce la sanità da oltre otto anni, nei suoi slogan elettorali prometteva “Mai più ultimi”: la sanità campana è malata terminale e la responsabilità politica di De Luca è sotto gli occhi di tutti”. “I letti nei corridoi a Nocera Inferiore – aggiunge Imma Vietri – testimoniano l’emergenza in cui gli operatori sanitari sono costretti a lavorare. A loro va la mia solidarietà e il mio apprezzamento per il duro lavoro che sono costretti a svolgere per garantire il miglior trattamento possibile ai pazienti. Uno sforzo immane, il loro, causato dalle gravi criticità che da tempo riguardano i reparti di Urologia, Neurologia e Medicina. Ma i problemi dell’ “Umberto I” e degli altri ospedali campani sono noti da anni. Il governatore dia un segnale prima che la situazione degeneri ulteriormente” conclude Imma Vietri.

