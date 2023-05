GIOVANNI GUZZO: “TROPPI I GIOVANI DIPLOMATI CHE LASCIANO LA PROVINCIA PER L’UNIVERSITA’ “

Merita tutta la nostra attenzione l’appello lanciato dal provveditore Mimì Minella che chiede di mettere in campo ogni sforzo possibile per trattenere questi potenziali talenti e farli formare nelle nostre università.

Creare le condizioni perché ci siano opportunità per chi vuole restare è la missione a cui siamo chiamati noi amministratori, e in questo sono in prima linea. Riconosco che il lavoro da fare è tanto, sono aperto a confrontarmi per fare rete, perché queste tematiche richiedono collaborazione, e ribadisco il mio impegno affinché la nostra provincia sia sempre più un luogo di opportunità.