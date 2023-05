SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE: “PROSEGUONO I LAVORI PER RETE FOGNARIA”

“Anche se condizionati dalle avverse condizioni meteorologiche che si sono avute negli ultimi 20 giorni, procedono i lavori di realizzazione della rete fognaria sul nostro territorio. In particolare è stato sostituito il tratto di tubo sotto al sottopasso della strada provinciale ex 367 che si collega a Via Sottosanti e questo permetterà, dopo la realizzazione del pozzo di arrivo su via Sottostanti, il collegamenti a via Porto.”

Lo annuncia Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Inoltre è quasi completato il tratto di rete fognaria su via Zeccagnuolo, che scaricherà verso Fosso Imperatore collegandosi alla condotta proveniente da Nocera Inferiore e che costeggera’ tutto il canale, ed i cui lavori dovranno iniziare a breve.

Ricordiamo che sono gia’ completati i lavori a Via Annunziata, Via Sanguette, Via Tuoro, Via Cesina Pugliano, Via San Severino, Via Sciulia.

Ringrazio per l’ impegno profuso l’ Assessore ai Lavori Pubblici Rosanna Ruggiero e l’ Arch. Errico Eliani Responsabile del Settore LL.PP.

Inoltre ringraziamo la GORI, soggetto attuatore dell’intervento e la Regione Campania del Presidente on. Vincenzo De Luca che ha finanziato l’ intervento per circa 4.6 milioni di euro.